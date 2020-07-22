КАК СОХРАНИТЬ ТВЕРДУЮ ПАМЯТЬ ДО СТАРОСТИ И ПРЕДУПРЕДИТЬ ВОЗРАСТНОЕ СЛАБОУМИЕ

С возрастом главный центр управления в нашем организме – мозг — может давать сбой. Об этом говорят угрожающие симптомы, когда человек начинает терять память, а со временем у него нарушается и мышление: не помнит, где положил ключи, выключил ли чайник, забывает имена знакомых, а потом и дорогу к определенным местам; ему легко потеряться.

Такая забывчивость и потеря ориентировки в пространстве может перерасти в состояние, когда человек уже не может и сам себя обслуживать. Так о себе сигнализирует коварная возрастная болезнь — деменция, или слабоумие.

Во Всемирной Организации Здравоохранения деменция признана проблемой XXI века. Сейчас в мире 12 миллионов таких больных, и ожидается, что через 20 лет их количество возрастет в четыре раза. Если среди 65-летних деменцией страдает каждый десятый, то среди людей постарше количество больных увеличивается: у 80-летних проявления заболевания с выраженными проблемами с памятью имеет каждый четвертый-пятый.

Как тренировать свой мозг и память, как предотвратить эту болезнь и как облегчить состояние при ее появлении? На эти вопросы ответит известный киевский врач-невролог Анастасия БИЛАН.

БОЛЕЗНИ И СОСТОЯНИЯ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ «БЕЗ УМА»

— Как возникает деменция, что приводит к такому состоянию и что ему предшествует?

— Деменция в переводе с латыни означает «без ума». Это набор симптомов, свидетельствующих о повреждении мозга. Она проявляется по-разному, в зависимости от того, какие части мозга повреждены. Могут появляться тревога и депрессия. Больные теряют долго- или краткосрочную память, забывая имена, даты, самих людей и события, у них нарушаются речь, логичность мышления, ориентация в пространстве, способность планировать и выполнять привычные повседневные действия, даже обслуживать себя.

Есть много видов деменции, и самые распространенные из них — болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция на фоне паркинсонизма.

Предшествовать возникновению слабоумия могут легкие и умеренные когнитивные нарушения. На первом этапе человек чувствует, что стал забывчивым, рассеянным, а на втором — уже и окружающие замечают, что он забывает только что сказанное или сделанное, где положил кошелек и т. п. Возникают головная боль, раздражение, общая слабость.

Во многих случаях эти состояния поддаются лечению, либо значительному отсрочиванию ухудшения состояния больного. Своевременная постановка диагноза как минимум позволяет больному спланировать свое будущее, чтобы не остаться один на один с болезнью. Но это — в случае своевременного обращения к врачу.

Часто изменения в памяти человек списывает на возраст или усталость, поэтому игнорирует их. Это может соответствовать действительности, а может быть и проявлением начала заболевания, важно этот момент не упустить, чтобы вовремя оказать помощь. Помните: ощутимое ухудшение памяти в любом возрасте должен оценить врач, пациент должен быть обследован и получить необходимую терапевтическую помощь.

Довольно часто проблемы с концентрацией внимания вызваны не старением мозга, а наличием хронических заболеваний, психических проблем, депрессии, употреблением сильных успокоительных препаратов и снотворных, затормаживающих работу мозга.

— Какие хронические заболевания и каким образом способствуют развитию деменции?

— Когда человек обращается к врачу с проблемами памяти, проводят лабораторные исследования на общий анализ крови, уровень сахара, электролиты, на наличие некоторых инфекционных заболеваний, на уровень холестерина, проверяют, есть ли проблемы в работе щитовидной железы и надпочечников, почек, печени, артериальная гипертензия.

Кроме того, назначают томографию головного мозга, ультразвуковую допплерографию сосудов головы и шеи, чтобы выяснить, нет ли атеросклеротических бляшек, которые перекрывают кровоток, препятствуют поступлению кислорода к нервным клеткам и могут вызвать серьезные проблемы с памятью.

Перечисленные заболевания провоцируют состояния, типичные для деменции. Например, сбой в работе эндокринных желез проявляется изменениями в психических процессах. При сахарном диабете и артериальной гипертензии могут прогрессировать атеросклеротические процессы в сосудах, что приводит к ухудшению кровообращения в структурах головного мозга. Поэтому, если такие заболевания выявлены, их обязательно нужно лечить, чтобы избежать риска возникновения слабоумия.

Причинами деменции могут стать и перенесенные инсульты, ишемические преходящие атаки, черепно-мозговые травмы, а также вредные привычки, в частности, нарко-, алкозависимость, токсические отравления.

ВОСТОЧНАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАМЯТИ

— Как уменьшить риск заболеть деменцией в преклонном возрасте за счет тренировок?

— Исследования, проведенные в разных странах, свидетельствуют, что постоянная высокая умственная активность снижает риск развития деменции. Регулярные упражнения по тренировке памяти, логики, моторики позволяют замедлять прогрессирование болезни. Ведь когда человек обрабатывает новую информацию и решает задачи, повышается метаболизм в мозге, особенно в лобных долях, активизируются клетки в гиппокампе, снижается риск развития атрофии гиппокампа — области мозга, которая в первую очередь отвечает за память.

Улучшению остроты ума отлично помогает гимнастика Йосиро Цуцуми. Если выполнять эту тренировку пальцев ежедневно, вы сможете омолодить весь организм, улучшить нейронные связи, а следовательно, и работу мозга. Ведь на каждом пальце расположено свыше 3 тысяч механорецепторов, которые напрямую соединены с корой головного мозга.

Упражнение 1. Глубоко вдохните через нос. Согните руки в локтях и поднимите пальцы до уровня глаз. Ладони соединены, а пальцы плотно прижаты один к другому. Выдохните через рот и слегка опустите правую руку. Одновременно согните пальцы левой руки так, чтобы они накрыли сверху пальцы правой руки, словно вы хотите удержать ее от падения. Опять вдохните через нос и выпрямите пальцы в исходное положение. Сделайте то же на левую руку.

Повторите упражнение 15 раз. Дышать нужно немного чаще, чем обычно. Главное — выполнять упражнение в ровном темпе и не торопиться. Старайтесь не опускать локти вниз и координировать дыхание и движение рук.

Упражнение 2. Поднимите руки на уровень груди. Ладони и запястья должны быть плотно прижаты друг к другу. Вдохните и выдохните в обычном режиме. Быстро разведите запястья, а пальцы разведите так, чтобы они соприкасались лишь кончиками. Опять соедините ладони и сделайте короткий вдох через рот. На выдохе снова разведите ладони, чтобы соприкасались только кончики пальцев. Повторите упражнение 10 раз. Дыхание должно быть ритмичным, а пальцы разведены максимально.

Упражнение 3. Согните руки в локтях и поднимите ладони до уровня рта, тыльной стороной к себе??? (как это сделать? Тыльная сторона ладони — это внешняя ее сторона, здесь нужна иллюстрация) так, чтобы ладони соприкасались мизинцами. Глубокий выдох и задержка дыхания на несколько секунд. Вдыхая через нос, по порядку сгибайте пальцы один за другим. Начните с большого пальца правой руки и затем сгибайте пальцы слева направо. Повторите упражнение минимум 10 раз. Убедитесь, что ваши пальцы напряжены, и вы максимально сгибаете и разгибаете каждый палец.

Упражнение 4. Возьмите 4 грецких ореха или шарики такого же размера. Положите орех на левую ладонь и начните катить по кругу, плотно прикрывая правой рукой, в течение минуты. Затем прокатите орех в правой руке.

Теперь возьмите по 2 ореха в каждую руку и начните перекатывать их пальцами в течение минуты. В правой руке — по часовой стрелке, а в левой — против. Эта тренировка помогает приостановить процесс старения мозга, успокаивает нервы.

Упражнение 5. Подушечкой большого пальца правой руки поочередно нажмите на основание указательного пальца, затем среднего, безымянного и мизинца. С усилием сгибайте пальцы вниз к ладони. После того, как вы повторите это движение 20 раз, смените руку.

Упражнение 6. Сожмите левую руку в неплотный кулак, пальцы правой руки — прямые и плотно прижаты друг к другу. Поднесите кончики пальцев правой руки к левой и нажмите на левую ладонь у основания мизинца. Затем смените руки. Повторите упражнение с максимальной скоростью и точностью по 10 раз на каждую руку.

Попробуйте чистить зубы, держать столовые приборы, открывать двери, писать и делать другие ежедневные занятия своей неведущей рукой: левой — для правшей, правой — для левшей. Это усилит связь между обоими полушариями мозга и улучшит работу менее активного полушария.

Начните больше писать от руки. Это занятие прекрасно стимулирует мозг и улучшает нейропластичность.

НАКАЧИВАЕМ «МЫШЦЫ» МОЗГА

— Какие тренировки мозга рекомендуется на каждый день?

— Тренируйте мозг. Чтобы активизировать процессы памяти, хорошо тренировать мозг, быстро считая в обратном порядке от ста до нуля. Также можно называть по порядку буквы алфавита, придумывая на каждую слово, которое на нее начинается.

Другое упражнение — вслух описывать предметы вокруг вас и объяснять, для чего они нужны. Еще один прием — играть в игру, когда следует называть по очереди имена, профессии, города, животных, фрукты, формируя слово, которое начинается на последнюю букву предыдущего слова.

Чтобы замедлить процесс старения мозга, можно читать книгу и пересказывать прочитанное по абзацам, запоминать стихи, писать минирассказы о своей жизни, вести короткий дневник.

Также отличная тренировка — перед сном вспоминать прожитый день, событие за событием, и учить на ночь новые слова на иностранном или родном языке, создавая на них смешные ассоциации, которые способствуют запоминанию.

Максимально расширяйте социальные контакты, делайте новое. Нужно бежать от обыденности, ибо когда мы плывем по течению, мозг расслабляется, его нужно постоянно загружать новой информацией. Особенно людям в возрасте рекомендуется не бояться и осваивать современные гаджеты и девайсы: компьютеры, сенсорные телефоны, планшеты, работу в интернете. Это позволяет реализовать свои информационные интересы и общаться со своими одноклассниками, бывшими коллегами, также это хорошая профилактика депрессии.

Занимайтесь физическими упражнениями. Исследования Иллинойского университета (США) доказывают, что гимнастика по 2 часа в неделю и ежедневные прогулки по полтора километра увеличивают объем коры головного мозга в участках, отвечающих за рабочую память, внимание. Прогуливаясь, делайте маршрут как можно более интересным, прокладывая новые пути — это тоже отличная пища как для настроения, так и для мозга.

Движение не дает погибать нейронам и поддерживает нейропластичность. Ведь когда мы движемся и тренируем баланс, в мозгу улучшается кровообращение и выделяется фактор роста нервов. Это не позволяет погибать нейронам гипокапма, он координирует движения.

Заботьтесь о здоровье сосудов и не курите. Спите не менее 7-8 часов в сутки. При артериальной гипертензии принимайте препараты для снижения давления, уменьшите потребление соли, урегулируйте массу тела.

Научные исследования показывают, что люди с избыточной массой тела более склонны к деменции.

Курение на 30% увеличивает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Оно запускает свободнорадикальные процессы окисления и тем самым повреждает сосуды мозга и нейроны.

Слушайте классическую музыку, пойте. В одном из центров реабилитации Лондона был проведен эксперимент, в ходе которого ученые-реабилитологи доказали, что классическая музыка помогает преодолевать слабоумие и быстро вернуть навыки общения, преодолеть стресс и депрессию. Пациенты слушали музыку по нескольку часов в день, пели, что способствовало более быстрому восстановлению речи, улучшению общего состояния. Особенно эффективны для активизации процессов запоминания произведения Вивальди, Моцарта, композиции Гайдна, Брамса, Генделя.

Поэтому пойте и вы и включайте классические произведения, и пусть они негромко звучат в течение дня.

ФИТОТЕРАПИЯ В ПОМОЩЬ.

Для поддержания работы сердца и нормализации давления рекомендуется принимать настойку боярышника по 20 капель на полстакана воды два раза в день в течение месяца. При тревожных и депрессивных состояниях приобретите в аптеке успокоительные сборы и принимайте согласно инструкции на упаковке.

Для улучшения мозгового кровообращения и остроты мышления хорошо подойдет гинкго билоба в таблетированной форме. Принимать по 1 таблетке два раза в день в течение 3 месяцев.

Используйте ароматерапию. Лавандовое масло также используют во многих европейских центрах ухода за пациентами с болезнью Альцгеймера как антидепрессант, улучшающий сон. Ее запах снижает уровень

Кроме того, специалисты по ароматерапии при деменции рекомендуют наносить на руку или накапать в аромалампу эфирное масло розмарина, что способствует укреплению когнитивных функций.

Мелисса лимонная, по мнению специалистов, при длительном применении обладает способностью предотвращать развитие и замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера, а также препятствовать тревожности и бессоннице. Аналогичными свойствами обладает масло бергамота, смягчая сопутствующие деменции симптомы — повышенный уровень тревожности, незначительную депрессию, стресс и плохой ночной сон.